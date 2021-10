Wat met arbitrages in België? "Hij vond een andere sport uit" en "Wil wel eens zien hoe ze in Frankrijk papier knippen dan"

Er was dit weekend weer heel wat te doen over de arbitrage in België. En daarbij werd ook naar het verleden verwezen, want ook een paar weken geleden was er al wat te doen.

"Het beeld uit de match tussen Seraing en Genk, het typevoorbeeld van een perfecte tackle was dat", aldus Hein Vanhaezebrouck in Extra Time. Schaar "Scheidsrechtersbaas Betrand Layec noemde dat een schaar ... Zijn ene been achter hem, zijn andere opzij. Hoe knippen ze in Frankrijk papier?" "Een schaar met één arm, ik wil ze echt eens een papiertje zien knippen. Hij raadde ook aan om te stoppen met tackles van achteraan. Hij heeft een andere sport uitgevonden."