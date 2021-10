Mazzu blijft met de voetjes op de grond: "Top vier is dé droom, maar... het is ook maar een droom"

Union SG is na elf speeldagen de leider in de Jupiler Pro League. Bovendien beschikt de promovendus volgens de statistieken over de beste aanval én de beste verdediging. Wordt er al gedroomd in het Dudenpark?

“Eerst en vooral: mijn spelers verdienen dit”, aldus Felice Mazzu bij Bruzz. “Weinig jongens hadden al ervaring in eerste klasse. De wil om te tonen dat we het niveau hebben is dus héél groot.” En het moet gezegd: ze hebben dat niveau. “In de top vier eindigen is de grote droom”, besluit de coach. “Maar het is ook maar een droom. Het is realistischer om te zeggen dat we voor het behoud gaan.”