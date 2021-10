Ineengeslagen man na Club-City buiten levensgevaar, vermoedelijke daders voor onderzoeksrechter

Na Club Brugge-Manchester City werd op de parking in Drongen een 63-jarige man neergeslagen en voor dood achtergelaten door Club-supporters. Intussen is er al een beetje goed nieuws: de man is buiten levensgevaar.

Hij ligt momenteel wel nog in coma en de familie vreest voor blijvende hersenschade. De man, die supporters is van City, werd op de parking neergeslagen omdat hij een sjaal van de Engelse club droeg. Er werden vijf verdachten opgepakt en die worden vandaag (donderdag) voor de onderzoeksrechter in Gent geleid. Het parket vraagt hun aanhouding op verdenking van slagen en verwondingen en schuldig verzuim. Volgens HLN gaat het om vier dertigers uit Leuven en één veertiger uit Wetteren die al jaren de matchen van Club bijwonen. De man uit Wetteren is intussen vrijgelaten onder voorwaarden. Ze hebben wel geen strafblad of een verleden als hooligan.