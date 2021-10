Slecht nieuws voor Standard: sterkhouder is vier tot zes weken out met blessure

Bij Standard gaan ze de komende weken niet op Selim Amallah kunnen rekenen. De aanvallende middenvelder zou namelijk vier tot zes weken out zijn met een blessure aan de linker adductoren.

Bij Standard loopt het zeer wisselvallig dit seizoen, maar met Selim Amallah beschikken de Rouches wel over een uitstekende aanvallende middenvelder. Amallah was dit seizoen al goed voor twee doelpunten en twee assists in negen wedstrijden in de Jupiler Pro League.

Toch zal Standard het de komende weken zonder haar sterkhouder moeten doen. Amallah heeft namelijk een blessure aan de linker adductoren opgelopen. Daardoor zou hij vier tot zes weken out zijn. Standard liet het nieuws zelf weten op sociale media.