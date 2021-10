"Een Belgische grap" - Arnaud Bodart over waarom hij in trainingsoutfit de match tegen Cercle moest spelen

Er was commotie voor de aftrap van Cercle Brugge-Standard. Scheidsrechter Jan Boterberg wou Arnaud Bodart niet in zijn normale groene outfit laten spelen.

In de laatste minuten voor de aftrap moest hij nog een andere outfit zoeken. Ineens stond hij met een groen broekje en een zwart trainingsshirt met het nummer 16 (van Miguel Van Damme, nvdr.) op het veld. Dat zorgde voor wat gelach, want hij leek in de kleuren van Cercle op het veld te staan.

Nochtans had de KBVB tijdens de week drie keer de toestemming gegeven om in het groen te spelen. Maar Boterberg vond dat te veel lijken op het tenue van de Vereniging. "Ik weet niet goed wat er gebeurd is. De bond heeft mijn kleuren goedgekeurd en ineens werd dat geweigerd. Ik heb een t-shirt gekregen dat vlug-vlug geflokt is hier in Brugge. En ja, ineens stond ik daar in groen en zwart. Laten we zeggen dat het een goeie Belgische grap is", concludeerde de doelman.