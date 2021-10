"Wat zei Radja over Gheysens? Je moet het maar durven" en "Hebben refs last van vallende bladeren misschien?"

Het was opnieuw een bijzondere week op diverse vlakken. Het dak ging er (letterlijk) af in Antwerp en ook het Referee Department liet van zich horen.

Beide zaken kwamen ook Gert Verheyen ter ore, die er in Het Nieuwsblad zijn mening wel over had: "Wat zei Radja over Gheysens? Dat hij er een goed dak op had gezet. Je moet het maar durven zeggen."

Vallende bladeren

"Het is zoals het Referee Department dat spreekt over het oktobereffect bij de arbitrage, waardoor er meer fouten zouden zijn ..."

"Dat er statistisch meer fouten maken in de maand oktober. Waar hebben ze last van, dan? Van de vallende bladeren?"