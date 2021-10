'Hellas Verona, Real Valladollid en Inter Miami zijn geïnteresseerd, maar Anderlecht beschikt over beste papieren om Braziliaanse spits te strikken'

Peter Verbeke werkt aan de komst van Rafael Navarro. De 21-jarige Braziliaanse aanvaller wil de stap naar Europa zetten en... kan gratis opgepikt worden.

Rafael Navarro voetbalt momenteel in de Braziliaanse tweede klasse voor Botafogo, maar wil een stap hogerop zetten. RSC Anderlecht flirt al sinds afgelopen zomer met de 21-jarige aanvaller. En met een reden: op één januari 2022 is hij transfervrij.

Correio Do Povo weet dat Inter Miami en SC Internacional - dat is een subtopper in de Braziliaanse eerste klasse - al rond de tafel zaten met Navarro, maar de aanvaller zelf verkiest de stap naar Europa.

Beste papieren

En Anderlecht beschikt over de beste papieren om hem binnen te halen. Volgens de geruchtenmolen zijn ook Hellas Verona en Real Valladollid geïnteresseerd, maar een concreet voorstel kwam er nog niet uit de bus.