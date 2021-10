Hein Vanhaezebrouck laat zich lovend uit over aanvoerder: "Daar kunnen anderen nog veel van leren"

AA Gent kende weinig moeite met Belisia Bilzen. Het was Vadis Odjidja die met een knappe knal de Buffalo's al vroeg op rozen zette. De aanvoerder kreeg na afloop een open doekje van Hein Vanhaezebrouck.

"De kapitein heeft vanavond het voorbeeld gegeven. Odjidja was outstanding. Iedere bal die hij aanraakte, leverde gevaar op", aldus Vanhaezebrouck.

"Maar ook defensief deed hij zijn werk. Dan heb ik bij sommige andere jongens niet altijd gezien. Al je aanvoerder dit brengt in een bekermatch, dan kunnen anderen daar nog veel van leren."

De Buffalo's beschikken over een ruime kern, waardoor Hein Vanhaezebrouck de komende weken heel wat knopen heeft door te hakken. "Dan kan een wedstrijd als deze mee bepalen wie wel en wie niet speelt. Daarom was het ook belangrijk om deze match ernstig te nemen, en dat hebben we ook gedaan", stelde Vanhaezebrouck bij HLN.