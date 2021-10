Van de vuilniskar naar de Ghelamco Arena: de onvergetelijke dag van Leonardo Cascio

De spelers van Belisia Bilzen beleefden woensdag een dag om nooit te vergeten. Dat gold zeker ook voor Leonardo Cascio, die al voor dag en dauw aan het werk was.

Terwijl de profs van AA Gent zich nog een keertje omdraaiden in hun boxspring, stond Leonardo Cascio al achter de vuiniskar van de gemeente. Sporza volgde de doelman van Belisia in aanloop naar wat wellicht de match van zijn leven zal zijn. "Vroeg beginnen werken is geen probleem. Om 12 uur ben ik klaar en leg ik mijn beentje nog even omhoog in de zetel."

Tijdens zijn ophaalronde nam de stress stelselmatig toe. "Het is de eerste keer dat ik in zo'n groot stadion mag aantreden. Het resultaat maakt me niet uit, zolang ik er maar niet te veel binnenkrijg."

Uiteindelijk werd het na negentig minuten eenrichtingsverkeer 4-0 voor de Buffalo's. Desondanks werd het een onvergetelijke avond voor Cascio en co. "Het was geweldig. Dit is de mooiste ervaring die je kan meemaken voor iemand van ons niveau. Het verlies maakt niet uit, het is het plezier dat telde."