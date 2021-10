Brian Priske kon al vier wedstrijden op rij niet winnen met Antwerp: "Extra stress? Ik blijf doen wat ik altijd doe"

Nog geen 24 uur nadat Antwerp onderuit ging tegen Westerlo, verzamelde Antwerp de pers alweer om vooruit te blikken naar de volgende wedstrijd. Zondag gaat de Great Old op bezoek bij Cercle Brugge.

Toch ging ook de pijnlijke bekeruitschakeling van donderdagavond nog over de tongen. "We hadden drie grote doelen voor aanvang van het seizoen... Dat zijn er nu nog maar twee. Uiteraard is dit een grote ontgoocheling", aldus Priske in HLN.

"Extra druk? Tja, Antwerp is nu eenmaal een ambitieuze club en daar hoort druk bij. Dat we vier wedstrijden op rij niet hebben kunnen winnen, zorgt niet voor extra stress. Ik blijf doen wat ik altijd doen. We willen elke wedstrijd winnen", aldus de Deense T1 van de Great Old.

Een overwinning in het Jan Breydelstadion zou dan ook meer dan welkom zijn voor Brian Priske. "Een overwinning maakt alles altijd makkelijker", weet hij. "Maar mag ik toch opmerken dat we op dit moment op een derde plaats in de rangschikking staan. Zo slecht is dat niet."