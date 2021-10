Karim Belhocine diplomatisch: "Als je de match niet meer kan winnen, is het belangrijk hem niet te verliezen"

KV Kortrijk kwam op bezoek bij Standard op voorsprong, maar gaf de 0-1 wel nog weg. Toch was coach Belhocine niet ontevreden met de puntendeling.

"Standard heeft na de 0-1 doorgedrukt en hebben ook frisheid gebracht met nieuwe spelers, wat ons veel in de moeilijkheden heeft gebracht", aldus coach Belhocine.

Goede week

"We hebben daarna er alles aan gedaan om zeker geen tweede goal te incasseren. We hadden het misschien wel beter kunnen doen in de omschakeling, maar we hadden het moeilijk met de kwaliteit van de tegenstander."

"Als je een match niet meer kan winnen, is het ook heel belangrijk hem zeker niet te verliezen. Dat heb ik ook tegen mijn spelers gezegd. Ik onthou dat na een goede week, met winst tegen Oostende en de kwalificatie in de Beker van België."