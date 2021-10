De man die Anderlecht straks pijn kan doen: "Ik dacht eerst dat ze zijn broer gestuurd hadden"

Vijf doelpunten in drie matchen! Marc Brys heeft eindelijk een spits die de netten vlot weet te vinden. Maar het duurde wel een tijdje vooraleer hij zijn plaats vond in de ploeg van OH Leuven.

Kaba schittert pas de laatste weken bij OHL, dat toen wel punten begon te pakken. Brys had eerst wel twijfels bij de 26-jarige Guineeër. “Het contrast tussen zijn eerste weken en nu is enorm. Eerst dacht ik dat hij een blessure had, ik twijfelde zelfs even dat ze zijn broer hadden gestuurd", zegt hij bij HLN. "Hij liep heel moeilijk, dat is nu gelukkig gebeterd. Maar 100 procent is hij nog niet.”

Nochtans had hij de naam van 'moeilijke jongen' in Denemarken. Hij weigerde zelfs te trainen om een transfer af te dwingen. “Hij komt naar hier om te spelen, en als je zo’n sterke persoonlijkheid hebt is die plek op de bank niet simpel", aldus Brys. "Ik kende de verhalen uit Denemarken een beetje, maar hij is helemaal geen moeilijke gast. ‘t Is een winnaar. Ik had aan het bestuur gevraagd om winnaars te halen, dan kan ik nu niet gaan klagen omdat hij iets terug durft te zeggen. Zo werkt het niet.”