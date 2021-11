Overzicht: Belgische clubs trekken opnieuw Europa in, wat deden hun tegenstanders afgelopen weekend?

Het Europees voetbal heeft opnieuw een weekje rust gehad, maar de Belgische clubs niet. Toch moeten ze de komende week weer volop aan de bak in Europa.

Manchester City (Club Brugge)

In de Champions League staat Club Brugge voor de loodzware opdracht om punten te gaan rapen op het veld van Manchester City. Twee weken geleden won City nog op het veld van Club met 1-5 en liet het de Bruggelingen vrij kansloos achter.

Maar er is hoop voor Club. Afgelopen weekend won Crystal Palace verrassend met 0-2 in het Etihad Stadion. Zaha zorgde voor een vroege voorsprong, Laporte kreeg een rode kaart en in de slotfase maakte Connor Gallagher het tweede doelpunt. Toch maar even naar Patrick Vieira proberen bellen, Philippe?

Fenerbahçe (Antwerp)

Antwerp ontvangt donderdag in een lege Bosuil de Turkse ploeg Fenerbahçe. In Turkije is Antwerp met 2-2 gaan gelijkspelen. Liggen er kansen in de terugwedstrijd?

Antwerp mag dan misschien niet het beste voetbal van België spelen op dit moment, ze pakken wel vaak de punten. Fenerbahçe daarentegen staat pas 7e in de Turkse Süper Lig en ging afgelopen weekend met 2-1 tenonder tegen Konyaspor. De werkgever van Ally Samatta heeft bovendien 0/9 gepakt in zijn laatste drie wedstrijden.

© photonews

West Ham United (Racing Genk)

Voor de Limburgers wordt de opgave bijna even moeilijk als voor Club Brugge, zeker aangezien Racing Genk op vorige week na nog altijd niet hun beste vorm gevonden heeft. Vorige week op het veld van West Ham United werd er roemloos 3-0 verloren tegen The Hammers.

Daar komt nog eens bij dat West Ham een van dé revelaties is in de Premier League dit seizoen. Ze staan derde in de stand met even veel punten als Manchester City en dus boven Arsenal, United en Tottenham.

Afgelopen weekend toonden ze nog eens hun kwaliteiten door met 1-4 te winnen op het veld van Aston Villa. Het gevaar kan bovendien van overal komen bij West Ham want bij de afgelopen 1-4 scoorden vier verschillende spelers (Bowen, Fornals, Rice, Johnson) maar niet topschutter Antonio.

© photonews

Partizan Belgrado (AA Gent)

Het moet gezegd worden: AA Gent verbaasde menig voetbalfan anderhalve week terug door met 0-1 te gaan winnen op het veld van het Servische Partizan Belgrado. Met ervoor en erna nog overwinningen tegen Eupen en RC Genk, leek Hein Vanhaezebrouck de trein bij de Buffalo's helemaal opnieuw op de rails te hebben gekregen. Al zal het verlies tegen Union er misschien wel hebben ingehakt in Gent.

Tegenstander Partizan Belgrado kan in eigen huis altijd rekenen op een dolle aanhang, op verplaatsing wat minder. In de Servische competitie hebben ze echter met niets een echt probleem. Afgelopen weekend werd er met 2-0 gewonnen van Cukaricki. Met 43/45 kunnen ze in de Servische hoofdstad zelfs bijna een perfect rapport voorleggen.