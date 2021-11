Zelfs Bondsparket reageert op rode kaarten-heisa: "Maar we passen gewoon het reglement toe"

De (niet-)schorsing van Majeed Ashimeru zorgt voor een pak kritiek in de voetbalwereld. Ook het Bondsparket komt met een verklaring op de proppen.

Majeed Ashimeru en Bjorn Engels pakten de voorbije weken een rode kaart - en onrechtstreeks ook punten voor hun ploegen - maar werden achteraf niet geschorst. En dat kan bij een pak waarnemers en fans niet door de beugel. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

"Maar we passen gewoon het reglement toe", aldus bondsprocureur Ebe Verhaegen in Het Nieuwsblad. "In de voorbije twee seizoenen hebben we een tiental gelijkaardige gevallen gehad. De indicatieve tabel voorziet voor dit soort fouten een schorsingsvoorstel van één wedstrijd en een geldboete."

Maar toch werd er géén effectieve schorsing uitgesproken. "De spelers hadden geen disciplinair verleden en het gaat niet om zware fouten. Vorig seizoen werden in de dossiers van onder anderen Carlos Cuesta van KRC Genk en Matt Miazga van RSC Anderlecht dezelfde schikkingsvoorstellen gedaan."