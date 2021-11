Héle gevaarlijke precedenten? De rode kaarten en 'straffen' van Ashimeru en Engels zetten voetbalwereld op z'n kop

RSC Anderlecht kent de schorsingsvoorstellen voor Amir Murillo en Majeed Ashimeru. Maar vooral om laatstgenoemde is er heel veel te doen.

Majeed Ashimeru sloeg in de slotseconden het winnende doelpunt van OH Leuven uit het doelvlak van RSC Anderlecht. De middenvelder kreeg een rood karton onder de neus geduwd, maar de daaropvolgende strafschop werd gepakt door Hendrik Van Crombrugge. Ashimeru had dus een héél groot aandeel in het (gewonnen) punt van de Brusselaars.

Het Bondsparket besliste inmiddels om Ashimeru een héél milde straf op te leggen. De 24-jarige Ghanees kreeg één speeldag met uitstel opgelegd en zal dus niét op de strafbank zitten. Meteen barst de discussie los: wordt de middenvelder beloond door de bevoegde instanties om op die manier een geldig doelpunt te verijdelen?

Voor de volledigheid: eenzelfde discussie werd al gevoerd na de rode kaart voor Bjorn Engels. De verdediger van Antwerp FC haalde vorige week een doorgebroken Club Brugge-speler neer, kreeg rood én werd amper gestraft. Het lijkt dat het Bondsparket een heel gevaarlijk precedent heeft geschept. Waarom zou je die rode kaart vermijden als er toch geen straf zal volgen?