'Sire, er zijn geen spitsen meer!' - Wie moet de geblesseerde Lukaku vervangen?

De Rode Duivels sluiten volgende week hun WK-kwalificatiecampagne af met duels tegen Estland en Wales. Met het uitvallen van Romelu Lukaku en Michy Batshuayi lijkt Roberto Martinez een wit konijn uit zijn hoed te moeten toveren. Aan alternatieven geen gebrek, zo blijkt.

Twee weken geleden werd Romelu Lukaku door een Malmö-verdediger onderuit gehaald. Big Rom liep daarbij een enkelblessure op. Chelsea-coach Thomas Tuchel gaf vorige week aan dat Lukaku wellicht na de interlandbreak fit zal zijn. Ook nummer twee in de pikorde, Michy Batshuayi, zal (wellicht) niet van de partij zijn. Batsman viel afgelopen weekend bij Besiktas uit met een verrekking in het bovenbeen.

En dus zal Roberto Martinez met een andere oplossing op de proppen komen voor het tweeluik tegen Estland en Wales. De Spanjaard hield de voorbije jaren vast aan Lukaku en Batshuayi, maar nu zal Martinez zijn puzzel anders moeten leggen. Wij somden alvast enkele opties op.

De 30-jarige Benteke komt dit seizoen weer helemaal boven water bij Crystal Palace. Benteke scoorde twee doelpunten in zijn laatste drie Premier Leaguewedstrijden. Bovendien kent de boezemvriend van Eden Hazard het team en het systeem van Roberto Martinez. In 42 interlands scoorde Benteke 16 keer. De laatste basisplaats voor Benteke bij de Rode Duivels? Bijna twee jaar geleden. Op 19 november 2019 scoorde Benteke twee keer in de 6-1 overwinning tegen Cyprus.

Ook Divock Origi (26) mag hopen op een selectie van Roberto Martinez. Origi speelde tot dusver twee minuten (!) in de Premier League, maar liet zich onlangs in de League Cup opvallen met een fraai doelpunt. Voldoende om een selectie af te dwingen?

© photonews

Ook binnen de landsgrenzen zijn er spitsen die dankzij hun goede prestaties solliciteren naar een plekje bij de Duivels. Charles De Ketelaere onderstreepte zijn kandidatuur met een fraai doelpunt tegen Italië in de Final Four van de Nations League. Krijgt de youngster tegen Estland zijn basisdebuut als nummer negen?

Ook Dante Vanzeir klopt al een tijdje op de deur bij de Rode Duivels. De 23-jarige Limburger scheert hoge toppen met Union. In dertien wedstrijden scoorde Vanzeir negen keer en was hij goed voor vijf assists. In Extra time gaf Vanzeir, die alle nationale jeugdploegen doorliep, te kennen stiekem te hopen op een selectie. Wat in zijn nadeel speelt, is dat Vanzeir vooral tot zijn recht komt in een 4-4-2 systeem.

Kijkje nemen bij beloften

Roberto Martinez gaf in het verleden al kansen aan enkele spelers van het beloftenelftal van Jacky Mathijssen. De eerder genoemde Charles De Ketelaere, Zinho Vanheusden, Yari Verschaeren, en onlangs nog Arthur Theate mochten al debuteren bij de grote jongens. Wel, ook voorin heeft Jacky Mathijssen twee smaakmakers die furore maken in de Eredivisie.

Loïs Openda (21) scoorde al vijf keer in vier kwalificatiewedstrijden voor het EK voor beloften. De razendsnelle aanvaller heeft zich bij Vitesse sterk ontwikkeld. Zo scoorde hij afgelopen weekend tegen Heerenveen de winnende treffer in blessuretijd met een krachtige kopbal.

© photonews

Yorbe Vertessen, die nog een jaar jonger is dan Openda, komt dit seizoen helemaal aan de oppervlakte bij PSV. De ex-speler van Westerlo oogst heel wat lof bij onze noorderburen. Afgelopen weekend scoorde Vertessen twee keer in de 5-2 zege tegen Twente. Net zoals Openda is ook Vertessen pijlsnel. Een Rode Duivel in wording.

Valse negen

Als Roberto Martinez in afwezigheid van Lukaku en Batshuayi voor een andere invulling van de spitspositie zou kiezen, komen lichtgewichten Leandro Trossard en Dries Mertens in beeld.

Leandro Trossard is bij Brighton&Hove Albion aan een sterk seizoen bezig. Afgelopen weekend werd Trossard uitgespeeld als ‘valse negen’ op Anfield. Trossard bedankte met een goede prestatie én een doelpunt in het gelijkspel (2-2) tegen Liverpool.

De rol van valse negen is ook Dries Mertens niet vreemd. Bij Napoli vervulde Ciro die rol in het verleden al met verve. De 34-jarige Mertens is nog maar pas hersteld van zijn schouderoperatie. Afgelopen weekend mocht Mertens bij leider Napoli pas voor het eerst dit seizoen aan een competitiewedstrijd beginnen.