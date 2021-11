Tristesse bij België, gejubel in Nederland: Hollandse ploegen verzamelen ongelooflijk coëfficiëntentotaal

Terwijl de Belgische ploegen geen enkele winst konden laten noteren in de Europese toernooien, draaiden de Nederlandse weer op volle toeren. Intussen hebben ze een tweede Champions League-plek voor het seizoen 2024-2025 binnen handbereik.

Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en Vitesse hebben dusdanig goed gepresteerd in Europa, dat de (toekomstige) zesde plek binnen handbereik zal komen. Dat in tegenstelling tot België, dat vecht om één rechtstreekse deelnemer aan de Champions League te behouden. En dan vragen ze zich af waarom de Nederlanders weinig zin hebben in een BeNeLiga.

© photonews

Hiervan krijgen we geen genoeg!Seizoen 21/22:1. 🇳🇱 Nederland 10.400 (🤯)2.🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Engeland 9.2853. 🇫🇷Frankrijk 8.7504. 🇩🇪Duitsland 7.9285. 🇮🇹Italië 7.8576. 🇪🇸Spanje 7.2857. 🇵🇹Portugal 6.583— Coëfficiënten (@uefacoef) November 5, 2021