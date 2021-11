Glen Riddersholm begint bij Racing Genk aan eerste buitenlandse avontuur: "Ik weet wat nodig is om titels te winnen"

Racing Genk stelde met Glen Riddersholm de opvolger van de ontslagen Dennis Haar voor. Voor de 49-jarige Deen wordt het de eerste ervaring buiten de eigen landsgrenzen.

Op Twitter gaf Glen Riddersholm meer tekst en uitleg bij zijn overgang naar Racing Genk. "Ik voelde meteen een goede klik met Racing Genk en ben ervan overtuigd dat dit de juiste plaats is voor mij om mijn buitenlandse carrière op gang te trekken. Ik wilde al langer mijn geluk in het buitenland beproeven, maar nu is de timing perfect."

"In Denemarken werkte ik al met veel topspelers samen ik weet wat nodig is om titels te winnen. Wat mij aanspreekt in Genk, is dat ze erg ambitieus zijn. Tegelijkertijd is het een familieclub. Genk heeft een duidelijke filosofie, met aanvallend voetbal. Ze willen jonge talenten klaarstomen voor de grote competities én meedoen voor de prijzen. Ik kom bij een zeer jonge en getalenteerde ploeg terecht."

Glen Riddersholm zal overigens zondag nog niet op de bank zitten tijdens Racing Genk-Cercle Brugge. De Deen reist pas dinsdag af naar België.