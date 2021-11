Refaelov hoeft zich geen zorgen te maken voor trip naar Bosuil: "Ik denk dat hij zelfs applaus zou kunnen krijgen"

Lior Refaelov keert dit weekend voor de eerste keer terug naar een volle Bosuil. Aan welke ontvangst mag hij zich verwachten? Wel, dat lijkt goed mee te gaan vallen.

Refaelov wordt door weinig fans iets verweten, zegt Dominik Van Landeghem van de supportersfederatie in HLN. Hij bezorgde hen ook veel mooie momenten. "Los daarvan heeft Lior zich altijd sportief gedragen", aldus Van Landeghem. "Ik denk dat de meeste fans begrip hebben voor de manier waarop zijn vertrek tot stand is gekomen."

"Ergens is het spijtig dat hij niet meer bij Antwerp speelt, maar zulke dingen gebeuren. Lior is ook geen controversiële figuur, anders dan pakweg Lamkel Zé. Ik denk zelfs dat hij applaus zou kunnen krijgen van een deel van de Antwerp-aanhang als hij zondag scoort. Zo sportief zijn we wel. Al hebben we liever dat hij niet scoort."