'Wilmots is eerste keuze, maar Raja Casablanca heeft met andere Belgische coach ook meteen plan B klaar'

Marc Wilmots is dé topkandidaat om de nieuwe coach van Raja Casablanca te worden. Maar de Marokkaanse topclub heeft zelfs een Belgisch plan B klaar.

We schreven eerder al dat Marc Wilmots de eerste keuze is van Raja Casablanca om Lassaad Chabbi op te volgen. De Marokkaanse topclub staat momenteel op een tweede plaats in het klassement en dat kostte de coach de kop.

La Dernière Heure weet dat the Green Eagles niet alleen Wilmots, maar ook Georges Leekens hebben gecontacteerd. De voormalige coach van onder meer de Rode Duivels, Club Brugge en de Algerijnse nationale ploeg is plan B voor de Marokkanen.