Ex-speler Anderlecht ziet contract aflopen en moet op zoek naar nieuwe werkgever

Robert Beric, zegt die naam u nog iets? De aanvaller belandde in de zomer van 2017 bij Anderlecht, maar dat avontuur werd geen succes. Amper zes maanden en tien wedstrijden in het paars-witte shirt later vertrok Beric alweer naar Saint-Etienne.

De voorbije twee seizoenen was Robert Beric (30) aan de slag in de MLS, bij Chicago Fire. Daar liep het seizoen afgelopen weekend af. Op Instagram liet Beric weten dat hij de club zal verlaten. De Sloveense international was in 33 competitiewedstrijden goed voor acht doelpunten en twee assists. Ondanks de doelpunten van de Sloveen eindigde Chicago in de Eastern Conference op de voorlaatste plaats. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Robert Berić (@r.beric91)