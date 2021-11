Anthuenis ziet maar twee titelkandidaten: "Club Brugge en... Union"

Aimé Anthuenis heeft zelf met Genk in het seizoen 1998-1999 verrast door de landstitel te pakken. Hij is erg onder de indruk van Union SG, dat na 14 speeldagen aan de leiding staat. Hij ziet ze zelfs niet meer uit de top vier vallen.

“Mijn prognose? Kampioen spelen kan; tweede worden kan en bij de eerste vier eindigen is volgens mij zeker. Ik ga zelfs een stap verder. Ik zie maar twee kandidaten voor de titel. In percentages uitgedrukt 70 voor Club Brugge en 30 voor Union", zegt hij in HLN.

Anthuenis heeft daar ook argumenten voor. "Straf gesproken? Als je na 14 speeldagen aan de leiding staat met vier punten voorsprong en, het verrassingseffect al lang voorbij, Charleroi met 4-0 klopt, ben je een blijver, geen ploeg die ‘en passant' komt piepen om daarna terug te vallen. Als Club geen kampioen speelt, heeft het gefaald. Als Union bij de eerste vier eindigt — en daarmee doe ik ze tekort — is het een groot succes. Al dan niet moeten, ook dàt kan doorslaggevend zijn. Ik hoop dat Union tot de laatste dag zal meedoen voor de titel."