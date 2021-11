Bart Nieuwkoop vertelt dat zijn transfer van Feyenoord naar Union wel wat wenkbrauwen liet fronsen in Nederland

Eén van de sterkhouders en nieuwe gezichten bij Union is de Nederlander Bart Nieuwkoop. In de Unionist' vertelt hij over zijn periode in Brussel en de band met de trainer, Felice Mazzu.

Vorige zomer kwam de 25-jarige verdediger over van Feyenoord waar zijn contract niet gelicht werd. "In tegenstelling tot Feyenoord was Union wel heel concreet en ik wist dat ik ervoor moest gaan." In Nederland vonden ze zijn keuze voor Union verrassend. "Ik moest er steeds uitleggen bij welke club ik getekend had." Bij Union groeide de Nederlander uit tot een vaste waarde. Voor het succes van Union en zichzelf wijst Nieuwkoop naar de fans van Union en naar zijn coach Felice Mazzu. "Door de fans voelde het tegen Seraing niet alsof we met een man minder op het veld stonden." Over Mazzu zegt Nieuwkoop dat hij heel sterk op en naast het veld is. "Ook toen ik nog vaker op de bank zat, sprak hij veel met mij", aldus Nieuwkoop.