Lukaku nog steeds in de harten van Chelsea-fans: "Kan zo groot worden als Drogba of Costa"

Romelu Lukaku heeft een iets mindere periode bij Chelsea en is momenteel ook geblesseerd. Toch zijn de supporters nog steeds vol lof.

Romelu Lukaku heeft dan wel een beetje een mindere periode, volgens de supporters is er geen vuiltje aan de lucht. "Hij kan even belangrijk worden voor Chelsea als Costa of Drogba", klinkt het bij de fans.

Veel wedstrijden

"Alle aanvallers hebben al eens een moeilijk moment, maar Lukaku kan prijzen pakken met Chelsea en zo in de galerij der groten raken."

"Hij speelde al te veel wedstrijden. Hij is goed begonnen, maar nu is hij wat vermoeid en er is een fase van moeite om aan te passen."