Pro League rond de tafel met ministers over wetsontwerp: "Impact zou rampzalig zijn voor Belgisch voetbal"

De Pro League is enorm verontrust door de nakende tax shift. Rijkelijk laat, want iedereen zag het aankomen. Voorzitter Peter Croonen en CEO Pierre François gaan nu wel samenzitten met de kabinetten van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

De ,Raad van Bestuur boog zich over het voorontwerp van de hervorming. “De Pro League beseft dat een aanpassing van het sociale regime wenselijk is en werkte daarom ook een nota uit die beantwoordt aan de voorgelegde budgettaire krijtlijnen betreffende het sociale regime (30 miljoen euro) en het fiscale statuut (13 miljoen euro)”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“De elementen uit het voorontwerp van de hervormde fiscale wet die nu weergegeven zijn, zijn echter bijzonder verontrustend. De impact hiervan zal voor het Belgische professionele voetbal rampzalig zijn. Jonge talenten en gevestigde namen zullen niet meer te houden of te halen zijn, en het zal voor onze clubs zo goed als onmogelijk zijn om nog Europese prestaties te leveren.”

“De Pro League zet zijn constructief overleg met de overheden en kabinetten verder, met als objectief, binnen een correct sociaal en fiscaal kader, de competitiviteit en kwaliteit van onze competities te vrijwaren met respect voor de budgettaire afspraken.”