Egbert Lachaert brengt sprankeltje hoop voor voetbalclubs

Egbert Lachaert (Open VLD) wil minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) terugroepen over de financiële hervormingen voor sportclubs.

De federale regering greep tijdens de begrotingsgesprekken in op de sociale en fiscale voordelen voor topsporters en profclubs.

Er werd een plan opgemaakt voor de RSZ-bijdragen dat in totaal 30 miljoen euro zou opbrengen. Daarnaast moest er 10 miljoen komen uit de fiscale aanpassingen.

Het plan van Van Peteghem reikte echter veel verder en zou 170 miljoen euro opleveren, maar dat kan niet voor Egbert Lachaert. “Dat was niet de afspraak. Het is ook niet de bedoeling om de hele sportsector in de problemen te brengen”, klinkt het.

Lachaert draagt Van Peteghem nu op zich te houden aan de afgesproken cijfers.