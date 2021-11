Vincent Kompany raadde jonge Sambi Lokonga aan bij Manchester City: "Dit is de nieuwe Yaya Touré"

Vincent Kompany was te gast bij Vibe with Five, een podcast van en met Rio Ferdinand. Daarin deed de coach van Anderlecht onder meer deze anekdote over Albert Sambi Lokonga uit de doeken.

Vincent Kompany vertelde hoe hij als speler van Manchester City de naam van Sambi Lokonga liet vallen bij Manchester City. "Het was in de tijd dat het einde van mijn contract bij City alsmaar dichterbij kwam. Ik dacht na over mijn toekomst en keek ontzettend veel voetbal. Ik zag toevallig Sambi Lokonga aan het werk tijdens zijn eerste twee wedstrijden in het A-elftal van Anderlecht." Kompany vertelde hoe hij nadien het bureau van assistent-coach Mikel Arteta binnenstapte. "Dit is de nieuwe Yaya Touré, zei ik hem. Je moet hem volgen. Helaas raakte hij toen zwaar geblesseerd en deed Manchester City niets. Ik heb als coach met eigen ogen mogen zien hoe goed Sambi is. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat hij de nieuwe Touré kan worden." "Sambi is iemand die zich nooit wegsteekt. Speelt hij nu goed of slecht, hij wil altijd die bal hebben. Al heeft Sambi nog heel wat werk op de plank. Zo was Touré een veel betere afwerker, daar is bij Sambi nog heel wat progressiemarge."