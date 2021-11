Fans van Antwerp kunnen zich opmaken voor een geweldige Europese verplaatsing

De fans van Antwerp hebben goed nieuws gekregen. Ze mogen met vrij afreizen naar Frankfurt volgende week.

De supporters van Antwerp hebben goed nieuws gekregen. Ze krijgen namelijk 2000 tickets en geen combiregeling voor de verplaatsing naar Eintracht Frankfurt van volgende week donderdag. Na de ongeregeldheden in de heenmatch was er vrees bij de fans dat ze niet mochten afreizen naar Duitsland. Deze vrees is gelukkig ongegrond en de rood witte armada mag zich met eigen vervoer naar Frankfurt begeven.

Antwerp heeft na 1 op 12 nog een waterkans om zich te kwalificeren voor Europees voetbal na Nieuwjaar. Het moet dan winnen in Frankfurt en thuis tegen Olympiacos. Tegelijkertijd moeten ze hopen op gunstige resultaten in de andere duels. Frankfurt heeft 10 op 12 en is al zeker van Europees voetbal na Nieuwjaar. De Conference League is al een zekerheid maar de Duitsers willen zich natuurlijk plaatsen voor de volgende ronde van de Europa League.

Krijgen we in Duitsland dezelfde taferelen te zien als in Tsjechië twee jaar geleden? De supporters van Antwerp hopen alvast op hetzelfde resultaat, namelijk winst.