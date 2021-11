Genk heeft reden tot klagen, maar moet niet hopen op rest van topclubs, die er veel minder last van hebben

Genk zal zo goed als zeker negen internationals missen eind januari. Dat is een probleem, want quasi allemaal zijn het basisspelers. De rest van de topploegen willen niet meegaan in het verhaal van uitstellen. En ja, dat was te verwachten, want zij hebben er veel minder last van.

Genk dreigt de competitiematchen tegen KV Mechelen, OH Leuven en Zulte Waregem met een halve ploeg te moeten afwerken aangezien er ook nog een midweekmatch is op dat moment. Als ze op dat moment nog in de Beker zitten, zullen ze hun Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Japanse internationals ook nog voor de heenmatch moeten missen. Jhon Lucumi, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Angelo Preciado, Mark McKenzie, Ike Ugbo, Gerardo Arteaga, Junya Ito en Paul Onuachu zullen er allemaal niet zijn. De kalendermaker hield er - omdat er nu eenmaal geen speling meer is - geen rekening mee. Onze kalender zit eivol! En stel u voor dat er ook nog eens barre weersomstandigheden zouden komen... Kalendermaker Nils Van Branteghem doet elke dag een kaarsje branden. Kouamé en Amallah Genk is ook de enige ploeg die zoveel spelers zal moeten missen. De andere topclubs hebben er veel minder last van al dreigen ze ook wel enkele belangrijke spelers te zullen missen. Amallah moet met Marokko bijvoorbeeld nog aan de bak en Christian Kouamé wordt zo goed als zeker opgeroepen voor Ivoorkust, net als Michael Murillo voor Panama. Club Brugge zal er bijvoorbeeld weinig tot geen last van hebben, want enkel Eder Balanta - voor wie wel alternatieven zijn - kan afwezig zijn en dat is zelfs niet helemaal zeker, want hij is geen vaste kernspeler bij Colombia. Gent zal wel Michael Ngadeu missen, hun patron in de verdediging. Maar ook dat valt op te lossen. Standard: Collins Fai (Kameroen), Hamza Rafia (Tunesië), Abdoul Tapsoba (Burkina Faso), Selim Amallah (Marokko) Gent: Michael Ngadeu (Kameroen), Sulayman Marreh (Gambia) Anderlecht: Michael Murillo (Panama), Majeed Ashimeru (Ghana), Christian Kouamé (Ivoorkust) Club Brugge: Eder Balanta (Colombia) Antwerp: Sam Vines (USA)