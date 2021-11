Standard ziet sterkhouder terugkeren in aanloop naar 'must win game' tegen Eupen

Zaterdagavond ontvangt Standard de Oostkantonners uit Eupen. Na vier gelijke spelen op rij is het stilaan van moeten voor de Rouches.

In aanloop naar de wedstrijd van zaterdag kregen Luca Elsner en co alvast een stevige opsteker. Na een maand afwezigheid staat Selim Amallah, de Marrokaanse spelmaker van de Rouches, dicht bij zijn terugkeer. De international traint sinds het begin van deze week met de groep mee en voelt zich goed. "Selim heeft geen reactie gehad deze week, dus we zullen zien wat we met hem zullen doen. Hij recupereert snel en goed", liet Luka Elsner weten.

"Zijn terugkeer is een erg goede zaak voor ons. Hij is enorm belangrijk voor Standard. Selim is iemand die belangrijk is voor de balans in het elftal én de tegenstander kan destabiliseren", voegt de coach van de Rouches eraan toe.

Voor Abdoul Tapsoba komt de wedstrijd van zaterdag nog te vroeg. De Burkinees sukkelt nog steeds met een bovenbeenblessure. Luka Elsner: "Abdoul is onbeschikbaar. Ik verwacht hem volgende week terug op het trainingsveld. Voor het overige is iedereen beschikbaar, de laatste internationals hebben donderdagochtend voor het eerst meegetraind. Er is wel wat vermoeidheid, maar dat komt allemaal goed."