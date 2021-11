Luka Elsner: "Ons thuisrapport moet ons nu een extra drive geven"

Standard speelde zijn vorige vier wedstrijden onder Luka Elsner in competitie gelijk. En dus moet er tegen Eupen stilaan eens gewonnen worden.

Standard wil tegen Eupen graag nog eens de drie punten pakken. "We moeten doorgaan zoals we tegen Club Brugge speelden", meent coach Elsner op zijn persconferentie.

Niet onderschatten

"We moeten Eupen niet onderschatten, het is een heel sterke ploeg. Hun kwaliteiten zijn zeker niet verdwenen, dus we zullen ze in de gaten moeten houden."

"Ons thuisrapport is redelijk zwak en dus moeten we nu echt voor punten zorgen in eigen huis", aldus nog Elsner.