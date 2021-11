John van den Brom vreesde nooit voor zijn job en laat zich uit over enkele karakters in groep: "Hij moet even op aarde gezet worden"

John van den Brom heeft zijn vege lijf gered bij KRC Genk. Al was hij zelf nooit in paniek, zo klinkt het nu.

"Neen, zelfs na vijf verloren wedstrijden op rij zei ik nog tegen mijn vrouw dat ik er geen enkel moment aan dacht dat De Condé me buiten zou zetten", aldus een eerlijke Van den Brom in Het Laatste Nieuws.

Superlieve jongen, maar ...

De coach van Genk ging in het interview geen enkel onderwerp uit de weg. Zo sprak hij ook over een aantal van de karakters binnen zijn groep. "Theo is een superlieve jongen en ik wil geen bonje met hem maken, maar hij moet even terug op aarde gezet worden."

"Thorstvedt liep een keer de hele bank en mij voorbij na een wissel. Ik heb hem toen gezegd als dat nog een keer zou gebeuren, hij nooit meer zou spelen."