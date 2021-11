Luciano D'Onofrio is duidelijk over de geruchten die er zijn over een overname van Moeskroen

De naam van Luciano D'Onofrio wordt de laatste tijd veel gelinkt aan clubs die op zoek zijn naar een overnemen of extra kapitaal. De voormalige sterke man bij Antwerp en Standard verwees deze geruchten naar de prullenmand.

Luciano D'Onofrio heeft een einde gemaakt aan de geruchten die hem tot overnemer maken van Royal Excel Moeskroen. "Er was nooit sprake van een overname van deze club, ook niet die van Eupen of Seraing waar ik eerder ook werd geciteerd", zegt de voormalige sterke man van Antwerp en Standard in een, aan het agentschap Belga gestuurde, verklaring.

Luciano D'Onofrio stopte afgelopen mei als sportief directeur bij Antwerp. De 66-jarige arriveerde in 2017 in Antwerpen net na de titel in 1B. Tijdens deze vier jaar won de Great Old een Belgische Beker, nam drie keer deel aan play-offs 1 en kwalificeerde zich voor de groepsfase van de Europa League.

Voordien was hij 13 jaar actief bij Standard waar hij tweemaal kampioen werd.