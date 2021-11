Beloften: Eerste puntenverlies Anderlecht, ondanks twee doelpunten Ait El Hadj; Club NXT haalt het van Antwerp

Afgelopen zaterdag opende Club NXT de speelronde bij de beloften. De beloften van blauw-zwart haalden het van Antwerp. Maandag werd de speeldag afgerond. Een overzicht.

Club NXT-Antwerp: 2-0

Club NXT zat al vroeg op rozen na een harde knal van Vermant. Op het halfuur maakte Blomme er met een rake kopbal 2-0 van. Antwerp, met jongens als Davor Matijas, Robbe Quirynen en Nill De Pauw tussen de lijnen, kon de eer niet redden. Smet op de Brugse zege was het uitvallen van Tibo Persyn en Romeo Vermant.

Anderlecht-AA Gent: 3-3

Anderlecht speelde voor de gelegenheid in het Lotto Park en stuurde een stevig elftal tussen de lijnen, met als blikvangers Adrien Trebel en Anouar Ait El Hadj. Het was Ait El Hadj die paars-wit op voorsprong zette. Vlak voor de pauze maakte Leoni er 2-0 van. In amper een kwartier tijd ging een sterk AA Gent op en over Anderlecht, na doelpunten van De Ridder (2) en Fofana. Uiteindelijk zorgde Ait El Hadj voor een billijk gelijkspel. Meteen het eerste puntenverlies van Anderlecht.

STVV-Cercle Brugge: 4-0

De ploeg van Stef Van Winckel haalde het met 4-0 van de Vereniging en blijft zo in de running voor een plaatsje in de top vier, die recht geeft op een plaatsje in 1B volgend seizoen.

Standard-OHL: 3-0

Daniel Labila was de grote man bij de Rouches. De 18-jarige Congolees nam de drie Luikse doelpunten voor zijn rekening. Bij Standard stonden onder meer Balikwisha, Ngoy en Al-Dakhil aan de aftrap.

Zulte Waregem-KV Mechelen: 5-4

Zulte Waregem overklaste hekkensluiter KV Mechelen in de eerste helft en liep uit tot 4-0. In het slotkwartier toonde de jonge bende van Malinwa veerkracht door van 5-1 terug te knokken tot 5-4.

Charleroi-KRC Genk: uitgesteld

De wedstrijd is uitgesteld omdat KRC Genk dinsdag aan de bak moet in de Youth League tegen MTK Boedapest. De heenwedstrijd in Hongarije werd door de Genkse U19 gewonnen met 1-2.

Stand

1. Racing Genk 7-21

2. Anderlecht 7-19

3. Club NXT 7-18

4. AA Gent 8-14

5. Standard 8-13

6. STVV 8-11

7. Charleroi 6-10

8. Zulte Waregem 9-9

9. Antwerp 8-7

10. Cercle Brugge 9-5

11. OHL 7-4

12. KV Mechelen 8-1