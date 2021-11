Raman beseft ernst van domme actie en ging door het stof voor de spelersgroep

Vincent Kompany was er niet over te spreken en had een uitgebreid gesprek met Benito Raman over zijn domme rode kaart. De aanvaller was zich echter zelf al bewust van zijn fout en excuseerde zich uitgebreid.

Raman heeft het al sinds het begin van het seizoen moeilijk met zijn status bij Anderlecht. Hij loopt al een tijdje gefrustreerd rond dat hij geen vaste basisplaats heeft. De situatie van de ene week wel en de andere week niet was moeilijk voor hem, maar dat is geen excuus voor het gebeurde. De aanvaller ging zich excuseren bij enkele ploegmaats die er ook niet mee konden lachen en deed dat ook voor de hele spelersgroep. Intussen ging Anderlecht niet in beroep tegen de schorsing van drie speeldagen effectief. Dat is een signaal naar Raman, maar ook naar de andere spelers. De voorbije twee seizoenen waren er te veel domme rode kaarten die ook al veel punten gekost hebben.