Er is wel degelijk een probleem met Vormer: "Er moet iets aan de hand zijn in die kleedkamer"

De nederlaag van Club Brugge tegen Leipzig in de Champions League blijft nazinderen. Vooral de situatie van kapitein Ruud Vormer gaat over de lippen.

Club Brugge verloor met 0-5 van Leipzig. Een verschrikkelijk zwakke prestatie, met grote gevolgen. Voor velen is trainer Philippe Clement kop van jut.

Zeker ook omdat hij aanvoerder Ruud Vormer naast de ploeg hield. Hij kreeg geen minuten en werd tegen Mechelen ook al aan de rust vervangen.

“Als er echt niks zou zijn, dan had Vormer wel een statement gemaakt waarin hij zijn vertrouwen in Clement uitsprak. Dat heeft hij niet gedaan, dus er moet wel iets aan de hand zijn in die kleedkamer”, zegt Dennis Van Wijk bij Sporza.

“Het was vreemd dat zowel Vormer als Rits op de bank zaten. Dat zijn toch vaak de spelers die het cement vormen in deze ploeg. Het zijn ook jongens waar je op kan terugvallen tijdens moeilijke momenten. Zeker in zo'n wedstrijden. Dus op dat vlak is het toch bizar. En dat er wat strubbelingen zijn, lijkt me wel duidelijk”, vulde Mo Messoudi aan.