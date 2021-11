"Honteux", "De weg helemaal kwijt", "Kierewiet", ...: Reacties supporters en analisten enorm duidelijk na ontslag Vanderhaeghe

Cercle Brugge won voor het eerst in eigen huis, maar Yves Vanderhaeghe werd de ochtend nadien wél ontslagen door De Vereniging. Dat gaat er bij de fans en bij de analisten niet echt in.

De verrassing was groot, zeker gezien de timing van het ontslag van Yves Vanderhaeghe. Net zaterdag werd voor het eerst in eigen huis gewonnen.

Ploeg in vorm KV Mechelen werd met 3-1 naar huis gestuurd, de opluchting was groot bij iedereen. Ook bij de coach.

Twitterstorm

Die nu alsnog ontslagen is dus. Onemotioneel, totaal not done, bizar, onrespectvol, ... De reacties liegen er niet om.

Ook onder meer Geert De Vlieger en Franky van der Elst reageerden erg duidelijk via de sociale media. Een bloemlezing:

Nog maar eens een bewijs dat Cercle niet verdiend om in eerste te blijven.



Dat Monaco B gedrocht mag van mij zelf ophouden met bestaan.#vanderhaeghe verdiend beter. — Bjorn (@PhzrBE) November 28, 2021

Geen enkele sympathie meer @cercleofficial afschaffen die handel, zo ga je niet mensen om #Vereniging #vanderhaeghe — Gerry Braes (@kneet) November 28, 2021

Neen Cercle, dit doe je niet ! Honteux ! #Vanderhaeghe — Van der Elst Franky (@DerFrvde) November 28, 2021

Dus we weten nu dat na het ontslag van de assistent, de hoofdcoach wat later gewoon volgt. Van den Brom, je weet het alvast. #ontslag #Vanderhaeghe #zedoenmaarwat — Geert De Vlieger (@devliegergeert) November 28, 2021

Dus we weten nu dat na het ontslag van de assistent, de hoofdcoach wat later gewoon volgt. Van den Brom, je weet het alvast. #ontslag #Vanderhaeghe #zedoenmaarwat — Geert De Vlieger (@devliegergeert) November 28, 2021