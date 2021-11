Er wordt meer verwacht van "geweldige speler" bij STVV: "Is hij te snel tevreden?"

Hij kan zo geweldig voetballen, maar het komt er veel te weinig uit. Dat is ongeveer de beschrijving die Christian Brüls meekrijgt. Ook Danny Boffin, voormalige creatieveling van de club, ziet dat hij het spel meer naar zich toe moet trekken.

Tegen Seraing was het ondermaats wat STVV op de mat legde. En Brüls deelde mee in de malaise. “Tegen Antwerp was ik op Stayen, toen was Brüls heel goed”, zegt Danny Boffin in HBvL. “De laatste pass moét ook van hem komen. Maar tegen Seraing was het abominabel, van heel STVV trouwens. Brüls heeft dat voetballende vermogen, buiten hem zie ik toch vooral brekers op het middenveld."

"Misschien moet het middenveld bij STVV ook nog meer in functie van Brüls uitgespeeld worden, ik weet het niet. Is hij te vlug tevreden? Is er niemand die hem echt prikkelt? Ik heb Brüls als jonge speler zien opkomen, toen al zag iedereen dat hij bulkte van talent, maar het is er nooit echt uitgekomen."