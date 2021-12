Kompany wil Anderlecht 90 minuten "bravoure" laten zien: "Winnen moet onze cultuur worden"

Wie Vincent Kompany een beetje kent, weet dat hij baalt als een stekker als zijn ploeg slap uit de kleedkamer komt. Dat is al te veel gebeurd dit seizoen.

Kompany zag het dinsdag nog in Seraing gebeuren. "En ik kan het niet op jeugdzondes steken, want het zijn onze twee meest ervaren spelers die een penalty veroorzaken", lachte hij er vrijdag om.

Kompany wou wel ook de positieve zaken benadrukken. "We mogen ook op prijs stellen dat de ploeg mentaliteit en weerbaarheid toonde om die situatie recht te trekken. Maar die momenten van bravoure moeten we eens 90 minuten laten zien. Zo moeten we aan een match beginnen. Een combinatie van Anderlecht na de eerste 20 minuten op Seraing en het stabiele Anderlecht tegen Charleroi, dat moeten we bereiken", aldus Kompany.

“Winnen moet een gewoonte voor ons worden, zelfs onze cultuur. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Daarvoor moet je er élke dag staan en daar zijn we nog lang niet.”