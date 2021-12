KV Oostende ontkent gerucht in alle toonaarden: "Daar is helemaal niks van aan"

In de Bosnische pers werd er gewag gemaakt van interesse van KV Oostende voor de Bosnische bondscoach Ivaylo Petev. Bij KVO werd dat gerucht ontkend.

KV Oostende had net vijf keer op rij verloren en dan komen er wel al eens geruchten over een trainerswissel. Maar bij KVO weten ze ook dat ze met Alexander Blessin een vakman in huis hebben. Petev werd toch gelinkt aan de kustploeg indien de Duitser zelf ontslag zou geven of ontslagen zou worden.

"Ik kreeg een screenshot van het artikel doorgestuurd en dacht bij mezelf: 'Wat is me dát, zeg.' Daar is helemaal niks van aan", zucht technisch directeur Gauthier Ganaye in HLN.