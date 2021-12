Supportersgeweld helemaal afgemaakt: "Dit hoort absoluut niet" en "We zijn te tolerant"

Dit weekend waren er opnieuw heel wat akkefietjes met supporters. In Standard - Charleroi en in Beerschot - Antwerp liep het helemaal de spuigaten uit.

"Wat we dit weekend hebben gezien, hoort gewoon niet", aldus Arnar Vidarsson in Extra Time over het hooliganisme in de Jupiler Pro League. "In Engeland is dat helemaal weggeraakt."

Te tolerant

"Waarom? In Engeland geven ze enorme boetes en straffen. Als je daar eens iets uitsteekt, dan ben je helemaal geruïneerd", pikte Wim De Coninck in.

"Dat is toch de oplossing? We zijn toch veel te tolerant daarin", aldus de analist over de hele zaak. "En supporters zeggen dan nog dat ze het doen voor de spelers ...", aldus Vidarsson opnieuw. "Als speler moet je tegen je supporters durven zeggen dat het echt niet hoort."