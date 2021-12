Aanduidingen: Bert Put fluit speeldag 18 op gang, toppers voor Van Driessche en Verboomen

Vrijdagavond fluit Bert Put de speeldag op gang in Charleroi-KV Oostende. Het zwaartepunt van de speeldag bevindt zich echter op zondag. Zo spreekt Antwerp-Standard nog steeds tot de verbeelding, ondanks de matige prestaties van de Rouches. Die wedstrijd wordt geleid door Bram Van Driessche.

Bernd Storck maakt zijn wederoptreden in de Jupiler Pro League. AA Gent-Racing Genk staat onder leiding van Nathan Verboomen. Bekijk hier alle aanduidingen.

