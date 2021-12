Hilariteit en emotie (en dubbele fout): "Tranen in de ogen voor verlosser uit Limburg" - "Is hij niet geboren in Harelbeke?"

Liverpool heeft op de vijftiende speeldag in de Premier League met 0-1 gewonnen op bezoek bij Wolverhampton. Met dank aan Divock Origi, die scoorde in minuut 94.

In de vierde minuut van de extra tijd scoorde Origi de enige goal van de partij. Een erg belangrijk doelpunt voor het team én voor de Belg.

Oostende

"Ik was mega hard ontroerd en ik had kippenvel voor Origi, want Mo Salah hangt op dat moment wel in je nek", aldus Filip Joos in Extra Time. "Hij was de verlosser van Limburg."

"Ja, maar is hij niet geboren in Harelbeke?", vroeg Wim De Coninck zich luidop af. Voor de volledigheid: Origi werd geboren in ... Oostende.