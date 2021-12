Nationale jeugdploegen kennen opponenten in laatste horde naar EK: haalbare kaart U17, aartsmoeilijke loting voor U19

Voor de U17 en U19 staan er in 2022 een Europees Kampioenschap op de agenda. Bij beide lichtingen zijn de Rode Duivels nog in de running voor een ticket. Woensdag werd bekend welke landen onze jeugdinterlands zullen moeten kloppen.

Bij de U17 wordt het EK in 2022 georganiseerd in Israël, bij de U19 is dat in Slowakije. De Belgische U17 en U19 hebben de zogenaamde Elite Round bereikt.

De U17 werd ingedeeld in een poule met Spanje, Estland en Bosnië-Herzegovina. Alle landen spelen in de Elite Round één keer tegen elkaar. De groepswinnaar is sowieso geplaatst voor het EK. Ook de zeven (op acht poules) beste tweedes plaatsen zich voor het Europees Kampioenschap.

Voor de U19 lijkt de klus een stuk zwaarder. Het team van Wesley Sonck werd in een zware poule onderverdeeld: Italië, Finland en Duitsland. Bovendien geeft enkel de eerste plaats recht op een ticket voor het EK.