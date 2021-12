Voormalige Brugse ster raadt Peruaans talent aan om naar Anderlecht te gaan: "Kan er veel leren"

Anderlecht had twee Zuid-Amerikaanse talenten op bezoek die de club mogelijk zullen versterken. Andrès Mendoza, voormalige ster van Club Brugge, raadt zijn landgenoot Percy Liza aan om het in ieder geval te doen.

“Ik denk dat het tijd is voor Liza om naar België te gaan, hij is al 21 jaar en daar kan hij nog veel leren", vertelt hij in de plaatselijke media. "Ik ben op mijn 19de ernaar toe gegaan en het is behoorlijk competitief voetbal. Bovendien is hij lang en snel, qua type denk ik dat hij op mij lijkt."

Al lijkt Mendoza het Belgisch voetbal niet meteen op de voet te volgen. "Bovendien doet Anderlecht altijd mee in de Champions League en strijdt het met Brugge om de titels”, klonk het. “Voetbal in België is niet zo ingewikkeld als in Duitsland of Spanje. Het lijkt meer op Nederland en ik denk niet dat Percy Liza aanpassingsproblemen zou hebben. Hopelijk kan hij blijven en over 20 jaar terugkomen. Niet zoals sommigen die vertrekken en het volgende jaar terugkomen."