Radja Nainggolan en de Gouden Schoen: "Alleen al van dat kostuum krijg ik kippenvel"

Radja Nainggolan is sinds deze zomer terug in het Belgische voetbal en hij kijkt zeker uit naar het Gala van de Gouden Schoen.

Nianggolan tipt Charles De Ketelaere als Gouden Schoen, maar ook Lang, Onuachu, Tissoudali en Undav. Al kan dat voor die laatste niet door één stemronde.

Dat geldt ook voor Nainggolan zelf. “Ach, ik sta niet te popelen om zo'n prijs te winnen. Ik stond vier keer in de ploeg van het jaar in de Serie A, maar voor mij is dat niet belangrijk”, zegt Nainggolan aan Het Nieuwsblad.

Zelfs de show bijwonen wil hij niet. “Ik mag er niet aan denken dat ik naar zo'n gala moet. Alleen al van dat kostuum krijg ik kippenvel. Ik zal wel met Antwerp voor de hoofdprijs gaan.”