Investeerder nog steeds beschikbaar voor Standard: "Venanzi moet weg"

François Fornieri leek al even op weg naar een overname bij Standard, maar een en ander ging uiteindelijk niet door. Nu heeft hij opnieuw zijn interesse laten blijken.

Standard zit niet meteen in zijn meest glorieuze jaren op dit moment. De Luikse club zit in financieel lastige papieren en sportief loopt het van geen meter.

De fans zijn boos en keren zich meer en meer tegen het duo Venanzi-Grosjean. Dat zien ook diverse andere mensen.

Aandeelhouder

François Fornieri heeft nu in Sudpresse laten weten dat hij nog steeds geïnteresseerd is in een overname van de club.

"Ik blijf beschikbaar voor Standard. Venanzi weet wat ik wil: geen CEO of voorzitter worden, enkel aandeelhouder. En hij moet dan zijn verantwoordelijkheid nemen en opstappen."