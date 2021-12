Marc Degryse heeft een plan voor Hans Vanaken: "Eerst dat nog en dan de Premier League"

Hans Vanaken speelt een schitterend seizoen bij Club Brugge en deed het ook goed bij de Rode Duivels.

Vanaken ligt dan ook goed voor de Gouden Schoen. Zeker in de tweede ronde moet hij heel veel punten halen.

“De vraag is hoeveel punten hij in de eerste ronde haalt, want daar zullen de mannen van Genk punten scoren, Club was niet top in de play-offs en Hans zelf was niet helemaal fit. Hij heeft natuurlijk het voordeel dat-ie er al twee heeft”, zegt Degryse bij Het Laatste Nieuws.

Grote concurrenten zijn er bij blauwzwart niet echt. Voor De Ketelaere vindt Degryse het nog te vroeg en Noa Lang was de voorbije maanden te weinig aanwezig.

“Een derde Gouden Schoen voor Vanaken en dan naar de Premier League. Zou dat niet mooi zijn?”, besluit Degryse.