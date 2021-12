"Wat Clement daar deed was n'importe quoi" en "Club staat voor T-splitsing: nieuwe coach of nieuwe spelers"

Besnik Hasi maakt momenteel het mooie weer in Saoedi-Arabië, maar hij volgt natuurlijk ook nog steeds het Belgisch voetbal.

En hij is kritisch voor Club Brugge. "Het is fantastisch wat Club Brugge onder Clement twee seizoenen na elkaar heeft neergezet. Maar in een derde seizoen is het dan logisch dat er wat sleet op de relatie komt, ik herken die situatie van bij Anderlecht."

Nieuwe spelers of nieuwe coach

"Club staat op een T-splitsing: ofwel kies je voor een nieuwe coach of voor nieuwe spelers, maar er is nieuw bloed nodig. We mogen kritisch zijn voor Clement: wat hij tegen Leipzig thuis deed, was n'importe quoi", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Hasi vraagt zich ook af of de groep nog hongerig genoeg is: "Ze zouden zoals Bayern op 70% in de competitie moeten kunnen spelen en door het surplus aan kwaliteit toch nog winnen. Ik dacht dat ze die stap hadden gezet en ik denk dat ze dat ook van zichzelf dachten."