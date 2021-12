Hasi ziet zichzelf (op korte termijn) terugkeren naar België: "Maar het is héél lastig om hier een trainer die onder contract ligt weg te kopen"

Besnik Hasi is nog steeds aan de slag in Saoedi-Arabië. Als coach van Al Ahli FC is hij zelfs de langst zittende oefenmeester aldaar. Al ziet hij zichzelf op korte termijn wel terugkeren.

“Ik moet opletten wat ik zeg”, lacht Besnik Hasi in Het Laatste Nieuws. “Alles wordt hier gescreend en opgepikt. Of ik het zou zien zitten om terug te keren naar een kleinere club in België? Laat me zeggen dat het gemis van het thuisfront enorm weegt.”

Toch heeft de voormalige coach van onder meer RSC Anderlecht en Legia Warschau niet het gevoel dat hij in België vergeten is. “Ik heb de voorbije dagen geregeld met Belgische clubs gepraat, maar de timing zat nooit goed. Het is hier héél moeilijk om een trainer die onder contract ligt weg te kopen.”